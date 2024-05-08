«Прожил и отпустил!»: Юрий Быков о длительных съемках и драме «Хозяина»
Работа над фильмом «Хозяин» велась с 2020 года, социальная картина расскажет драматическую историю дружбы, заявил НСН режиссер Юрий Быков.
Режиссер Юрий Быков в интервью НСН признался, что уже «прожил и отпустил» фильм «Хозяин», над которым работал с 2020 года. Сегодня продюсеры обсуждают дату релиза социальной картины.
Ранее вышли постеры фильма: стало ясно, что фильм поддерживает «Кинопоиск». Это криминальная драма о необычной дружбе с российским силовиком, которая оборачивается для семьи трагедией. Мировая премьера фильма состоялась в рамках 29-го Международного кинофестиваля в Женеве (GIFF).
«Продюсеры обговаривают даты, я сейчас этим не занимаюсь. Я закончил снимать «Лихие», только что мы закончили съемочный блок. Они должны выйти в этом году. Также у меня сейчас будут съемки «Метода 3» с Хабенским. Дату релиза «Хозяина» я точно не знаю. Работа над фильмом велась с 2020 года, так бывает. Разные были события, мы останавливались, прерывались, пандемия была. Ничего такого сверхъестественного, просто длительный процесс финансирования и так далее», - отметил он.
Также Быков подчеркнул, что пока не может понять, какой ожидать реакции от зрителя на социальную работу.
«Я всегда отталкиваюсь от того, как зритель будет реагировать. Я это уже давно прожил. Просто «Хозяин» так давно сделан, что я это уже отпустил. Это фильм из той же психологической когорты, как «Завод», «Сторож» и так далее. Это социальный фильм, а дальше посмотрим, что будет. Он драматический, там много всего, это такая человеческая история про слабого и сильного человека, про их отношения, как они дружат, как они ссорятся, как они любят одну и ту же женщину. Очень насыщенный сюжет», - рассказал собеседник НСН.
Ранее режиссер Юрий Быков в интервью НСН впервые поделился результатами работы над масштабной криминальной драмой «Лихие». Он признался, что авторы картины специально отказались от актеров «первого эшелона», а также призвал не сравнивать сериал с нашумевшей работой Жоры Крыжовникова «Слово пацана».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: послы ЕС согласовали решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ
- Экономист Масленников назвал амбициозной задачу обойти японскую экономику
- СМИ: Зинедин Зидан примет участие в зажжении олимпийского огня в Марселе
- Российского посла в Великобритании вызвали в МИД страны
- Россиянин Котов с победы стартовал на турнире «Мастерс» в Риме
- Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве из-за морозов
- Изабель Юппер возглавит жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля
- Великобритания ввела новые ограничения на получение виз россиянами
- Дрон ВСУ атаковал маслодельный комбинат в городе Судже Курской области
- Адвокат: Суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru