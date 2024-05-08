«Прожил и отпустил!»: Юрий Быков о длительных съемках и драме «Хозяина»

«Продюсеры обговаривают даты, я сейчас этим не занимаюсь. Я закончил снимать «Лихие», только что мы закончили съемочный блок. Они должны выйти в этом году. Также у меня сейчас будут съемки «Метода 3» с Хабенским. Дату релиза «Хозяина» я точно не знаю. Работа над фильмом велась с 2020 года, так бывает. Разные были события, мы останавливались, прерывались, пандемия была. Ничего такого сверхъестественного, просто длительный процесс финансирования и так далее», - отметил он.

Также Быков подчеркнул, что пока не может понять, какой ожидать реакции от зрителя на социальную работу.

«Я всегда отталкиваюсь от того, как зритель будет реагировать. Я это уже давно прожил. Просто «Хозяин» так давно сделан, что я это уже отпустил. Это фильм из той же психологической когорты, как «Завод», «Сторож» и так далее. Это социальный фильм, а дальше посмотрим, что будет. Он драматический, там много всего, это такая человеческая история про слабого и сильного человека, про их отношения, как они дружат, как они ссорятся, как они любят одну и ту же женщину. Очень насыщенный сюжет», - рассказал собеседник НСН.

Ранее режиссер Юрий Быков в интервью НСН впервые поделился результатами работы над масштабной криминальной драмой «Лихие». Он признался, что авторы картины специально отказались от актеров «первого эшелона», а также призвал не сравнивать сериал с нашумевшей работой Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

