Юрий Быков снимет третий сезон сериала «Метод»

Команда «Метода» продолжит работу над сериалом, выход третьего сезона планируется на 2025 год, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Там уточнили, что съёмками будет заниматься та же команда с режиссёром Юрием Быковым, которая начинала проект девять лет назад.

Детективно-психологический триллер вышел на экраны в 2015 году. Через пять лет стало доступно продолжение, снятое Александром Войтинским. Роли следователя Родиона Меглина и его стажёрки Есении Стекловой исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Метод» несколько раз был удостоен премий ТЭФИ и Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Права на показ сериала за рубежом приобрёл стриминговый сервис Netflix.

Съемки третьего сезона стартуют летом текущего года. Производством будет заниматься «Плюс Студия» по формату продюсерской компании «Среда», выпустившей первый сезон.

