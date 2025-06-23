В индустрии объяснили странности с билетами на рок-мюзикл Загитовой

Имя олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой - это большой бренд, а проблемы с продажей билетов на ее новое шоу могут быть связаны с маркетингом, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.

По данным СМИ, с продажами билетов на рок-мюзикл на льду «Ассоль», продюсером которого является Алина Загитова, происходят странные метаморфозы. Как пишет издание «Спортс.ру», в середине июня произошел скачок продаж билетов, которые теперь скупают отдельными секторами. При этом два из пяти заявленных на конец июня шоу уже отменили.