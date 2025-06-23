В индустрии объяснили странности с билетами на рок-мюзикл Загитовой
Музыкальный продукт известной спортсменки может быть непонятен аудитории, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн, посетовав, что звезды делают шоу самостоятельно, не советуясь с профессионалами.
Имя олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой - это большой бренд, а проблемы с продажей билетов на ее новое шоу могут быть связаны с маркетингом, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн.
По данным СМИ, с продажами билетов на рок-мюзикл на льду «Ассоль», продюсером которого является Алина Загитова, происходят странные метаморфозы. Как пишет издание «Спортс.ру», в середине июня произошел скачок продаж билетов, которые теперь скупают отдельными секторами. При этом два из пяти заявленных на конец июня шоу уже отменили.
«Имя Загитовой - это хорошее, большое имя. При этом, одно дело, когда ты продаешь продукт и все понимают, что идет фигурист, а когда у тебя есть еще рок, мюзикл и так далее, сначала нужно сделать продукт, который будет понятен аудитории. Плюс лето – это не самое лучшее время для фигурного катания, потому что люди его ассоциируют с зимой. Я думаю, что здесь может быть провал стратегии маркетинга», - отметил Финкельштейн.
Он также посетовал, что звезды часто пытаются организовывать шоу самостоятельно, без помощи профессионалов в этой сфере.
«Частая практика, когда артисты считают себя промоутерами, и каждый пытается делать шоу самостоятельно. Однако продукт создается не только артистами, а и людьми, которые в этом понимают, у которых есть практика, с ними советуются. Так обычно работает бизнес, особенно по недельным мюзиклам. Думаю, в этом и есть на самом деле вся проблема», - заключил собеседник НСН.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что лучшим подарком на Новый год для нее уже восемь лет подряд являются положительные отклики зрителей ее ледовых шоу.
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