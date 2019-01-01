Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала
Генерал-майор Николай Тараканов, который стал прототипом для одного из героев сериала «Чернобыль», снятом американским телеканалом HBO, дал оценку достоверности событий, отраженных в телепроекте.
Ликвидатор аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году, отметил хорошую игру актера Ральфа Айнесона. Он сыграл Таракова, который руководил операцией по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон атомной станции. Однако, генерал-майор заявил, что в сериале есть сцены, которые не соответствуют действительности, и привел в пример сцену, в которой раздетые шахтеры приступили к работам. Ликвидатор счел такой вымысел «перебором», потому что события происходили в сентябре.
Ранее предпринимательница Лена Ленина в беседе с НСН высказала свое отношение к сериалу «Чернобыль».
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