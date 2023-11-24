Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела

По её словам, дела были возбуждены Следственным управлением Следственного комитета по Самарской области.

Мизулина уточнила, что «в отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота» завели два уголовных дела по статье «Реабилитация нацизма», и ещё одно - по статье «Оскорбление чувств верующих».

«Доброй дороги из Питера в Самару», - написала она.

Ранее Эдуард Шарлот получил 13 уток административного ареста за мелкое хулиганство, так как находясь в Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала, 205, «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам», сообщает RT.

