Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале заявила, что певец Эдуард Шарлот стал фигурантом трёх уголовных дел.
По её словам, дела были возбуждены Следственным управлением Следственного комитета по Самарской области.
Мизулина уточнила, что «в отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота» завели два уголовных дела по статье «Реабилитация нацизма», и ещё одно - по статье «Оскорбление чувств верующих».
«Доброй дороги из Питера в Самару», - написала она.
Ранее Эдуард Шарлот получил 13 уток административного ареста за мелкое хулиганство, так как находясь в Санкт-Петербурге на набережной Обводного канала, 205, «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru