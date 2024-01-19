Против актера Руденко возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта

«В отношении ... Руденко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта)», — отметил собеседник агентства.

Актеру может грозить до трех лет лишения свободы. Отмечается, что сейчас Руденко отпустили под обязательство о явке.

Ранее стало известно, что звезду сериала «Две судьбы» и фильма «Триггер» задержали в Москве, у Руденко обнаружили пакетик, в котором оказался мефедрон, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам актера, он нашел этот сверток на улице и предположил, что это отрава для собак.

