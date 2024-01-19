Против актера Руденко возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта
Уголовное дело о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта возбудили против актера Анатолия Руденко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В отношении ... Руденко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта)», — отметил собеседник агентства.
Актеру может грозить до трех лет лишения свободы. Отмечается, что сейчас Руденко отпустили под обязательство о явке.
Ранее стало известно, что звезду сериала «Две судьбы» и фильма «Триггер» задержали в Москве, у Руденко обнаружили пакетик, в котором оказался мефедрон, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам актера, он нашел этот сверток на улице и предположил, что это отрава для собак.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жирков назвал слишком большим число бразильцев в «Зените»
- «Уволенного» из магазина в Зеленоградске кота Сергея «повысили» в должности
- Экс-гендиректор Большого театра Урин возглавил благотворительный фонд
- В Крыму заявили, что страховая стоимость скифского золота оценивается в €1,4 млн
- Против актера Руденко возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта
- СМИ: С начала января количество заявок на ипотеку в новостройках выросло на 30%
- РСТ: Турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
- Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
- «Билайн» восстановил работу после сбоя
- Хвою кремлевской новогодней елки передадут в московские зоопарки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru