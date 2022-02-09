«Просто быть в искусстве»: «Ингосстрах» стал генеральным партнером Большого театра

Большой театр и СПАО «Ингосстрах» проведут в 2022 году целую серию совместных мероприятий, направленных на популяризацию искусства в России. Культурные и просветительские проекты переходят на совершенно новый, более качественный и масштабный уровень.



Это стало возможным благодаря новому статусу страховой компании, теперь она - генеральный партнёр крупнейшего музыкального театра страны. Договор о сотрудничестве подписали генеральный директор «Ингосстраха» Андрей Ларкин и руководитель Большого театра Владимир Урин.



В 2022 году партнёры предлагают всем «Просто быть в искусстве». Они уже давно проводят целенаправленную работу по расширению зрительской аудитории, приобщению россиян к лучшим образцам театрального искусства. По словам Андрея Ларкина, такое сотрудничество уже стало «частью ДНК «Ингосстраха».



«Мы гордимся тем, что в 2022 году «Ингосстрах» стал партнером Большого театра. Совместными усилиями мы уже смогли воплотить интересные проекты - например, организовали гастроли солистов театра по городам России. Молодежная балетная программа даёт возможность молодым артистам стать частью труппы Большого театра. Мы будем продолжать делать значимые проекты в области культуры и искусства вместе с Большим театром», - отметил гендиректор компании.



Только в 2021 году в рамках сотрудничества было организовано несколько крупных мероприятий. Гала-концертом 1 сентября «Ингосстрах» и ГАБТ поздравили Нижний Новгород с 800-летним юбилеем. В программе были фрагменты самых известных балетов из нынешнего репертуара театра.



Будет продолжена молодежная балетная программа, которая стартовала в 2020 году. Она призвана дать талантливым артистам из регионов уникальную возможность танцевать на главной сцене страны, раскрыть свой потенциал и помочь совершенствовать своё мастерство.



Также «Ингосстрах» запустил информационно-просветительский портал «IngoDance», посвященный балету и современному танцу.

Многие проекты были реализованы при личной поддержке Олега Дерипаска. Бизнесмен смог оказать значительное влияние на реализованные и будущие мероприятия в рамках партнерства «Ингосстраха» и Большого театра.



В 2022 году, в день открытия 247 сезона, «Ингосстрах» вновь вручит премию артистам за особые достижения по итогам сезона в одной из номинаций. В прошлом году она досталась премьеру балета Большого театра Артемию Белякову. Он получил премию в 200 тысяч рублей, а также флагманский страховой продукт «Забота о главном».

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин выразил благодарность компании за поддержку.

