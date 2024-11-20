Прослушивания песен Кадышевой выросли на стримингах в семь раз
За год прослушивания российской исполнительницы Надежды Кадышевой в HiFi-стриминге «Звук» выросли в семь раз, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального продюсера сервиса Сергея Балдина.
В августе прослушивания выросли на 43% по сравнению с июлем. В эти месяцы средний возраст аудитории певицы составил 35 лет. Это связано с тем, что «начал вируситься в социальных сетях ее «Веночек». Эксперт отмечает, что сегодня о музыке чаще всего узнают из социальных сетей - блогеры используют фрагменты треков в коротких видео.
На волне хайпа Кадышева запустила конкурс ремиксов на сайте PromoDJ.
Ранее стало известно, что Кадышева в 5 раз подняла стоимость выступлений на корпоративах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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