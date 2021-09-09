Прощание с Жан-Полем Бельмондо началось в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит прибыли на национальную церемонию прощания с Жан-Полем Бельмондо, которая началась в Доме Инвалидов в Париже, сообщает РИА Новости.
Кроме главы республики на траурном мероприятии присутствуют семья актёра, деятели мира кино и спорта, члены французского правительства, экс-президент страны Франсуа Олланд.
Для рядовых граждан во дворе Дома Инвалидов отвели порядка тысячи мест. По их словам, чтобы проститься с актёром многие занимали очередь с самого утра.
По окончании церемонии Дом Инвалидов откроют для всех, кто желает проститься с великим актёром.
Французский актёр театра и кино Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в Париже в возрасте 88 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал актёра «национальным достоянием, неутомимым смельчаком и волшебником слова».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- «Русофобские». Песков охарактеризовал отношения Украины и США
- В Европе цена на газ превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров
- Радио Jazz начало вещание в Анапе
- Переговоры Путина и Лукашенко начались в Москве
- Прощание с Жан-Полем Бельмондо началось в Париже
- Замначальника инфоцентра ГУ МВД по Кубани задержали при получении взятки
- В Суэцком канале сухогруз сел на мель
- Twitter снял блокировку со страницы Попова
- Напавший на филиал «Банка Грузии» мужчина освободил всех заложников
- Опубликован первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru