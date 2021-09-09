Прощание с Жан-Полем Бельмондо началось в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит прибыли на национальную церемонию прощания с Жан-Полем Бельмондо, которая началась в Доме Инвалидов в Париже, сообщает РИА Новости.

Кроме главы республики на траурном мероприятии присутствуют семья актёра, деятели мира кино и спорта, члены французского правительства, экс-президент страны Франсуа Олланд.

Для рядовых граждан во дворе Дома Инвалидов отвели порядка тысячи мест. По их словам, чтобы проститься с актёром многие занимали очередь с самого утра.

По окончании церемонии Дом Инвалидов откроют для всех, кто желает проститься с великим актёром.

Французский актёр театра и кино Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в Париже в возрасте 88 лет. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал актёра «национальным достоянием, неутомимым смельчаком и волшебником слова».

