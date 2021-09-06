Умер Жан-Поль Бельмондо

Скончался французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя киноактера. Бельмондо было 88 лет.

Славу Бельмондо принесла в 1959 году роль аморального поклонника Хамфри Богарта в манифесте французской «новой волны» — фильме Жана-Люка Годара «На последнем дыхании».

В феврале 2015-го актер объявил о завершении карьеры.

В 2011 году Бельмондо был удостоен Почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, а в 2016-ом он получил «Золотого льва» на Венецианском фестивале за вклад в мировой кинематограф.







