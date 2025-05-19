Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров скончался на 84 году жизни, сообщили в пресс-службе Большого театра.

Владимиров - народный артист СССР.

Среди его партий - «Спартак» и «Иван Грозный» в постановках скончавшегося сегодня же хореографа и балетмейстера Государственного академического Большого театра России Юрия Григоровича.

