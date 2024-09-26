Прощание с Романом Мадяновым пройдет 27 сентября в Бронницах
Прощание с заслуженным артистом РФ Романом Мадяновым пройдёт 27 сентября в городе Бронницы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила представитель артиста.
Она уточнила, что траурная церемония, которая пройдёт в храме Архангела Михаила, начнётся в 12:00.
«Похороны артиста пройдут после церемонии», - добавила собеседница агентства.
Роман Мадянов умер 25 сентября в возрасте 62 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. По данным СМИ, движение «Ветераны России» выступило с инициативой о присвоении актёру звания народного артиста РФ посмертно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru