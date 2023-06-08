СМИ: кинорежиссер Панфилов выписан из больницы

Кинорежиссёр Глеб Панфилов выписан из института имени Склифосовского, сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, в состоянии здоровья 88-летнего Панфилова наметилась тенденция к улучшению.

Режиссер, который через два месяца после смерти супруги Народной артистки СССР Инны Чуриковой перенес геморрагический инсульт, направлен на реабилитацию.

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Панфилов снял фильмы: «В огне брода нет», «Начало», «Васса» и другие.

Ранее в театре «Ленком Марка Захарова» подтвердили госпитализацию Глеба Панфилова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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