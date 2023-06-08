СМИ: кинорежиссер Панфилов выписан из больницы
8 июня 202321:04
Кинорежиссёр Глеб Панфилов выписан из института имени Склифосовского, сообщает Telegram-канал «112».
По его данным, в состоянии здоровья 88-летнего Панфилова наметилась тенденция к улучшению.
Режиссер, который через два месяца после смерти супруги Народной артистки СССР Инны Чуриковой перенес геморрагический инсульт, направлен на реабилитацию.
Панфилов снял фильмы: «В огне брода нет», «Начало», «Васса» и другие.
Ранее в театре «Ленком Марка Захарова» подтвердили госпитализацию Глеба Панфилова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru