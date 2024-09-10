Прощание с профессором ГИТИСа Григорием Ауэрбахом состоится 13 сентября в Москве

В Москве 13 сентября состоится прощание с профессором ГИТИСа и членом Союза композиторов России Григорием Ауэрбахом, сообщили в Telegram-канале учебного заведения.

Прощание с Ауэрбахом, который скончался в понедельник на 73-м году жизни, состоится в Учебном театре ГИТИС в 11:00.

Умер композитор Григорий Ауэрбах

Затем, в 13:00, пройдет отпевание на Востряковском кладбище, а поминальный обед состоится в 17:00 по адресу Малый Кисловский переулок, дом 6.

Ауэрбах написал музыку к 80 театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, а также к художественным фильмам и сериалам. Помимо этого, он создал учебное пособие по ансамблевому пению, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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