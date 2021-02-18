Прощание с Мягковым пройдет в субботу в МХТ имени Чехова

Прощание с актером Андреем Мягковым состоится в МХТ имени Чехова в субботу, 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, передает РЕН ТВ.

«Всё переживал в себе». Ахеджакова о смерти Мягкова

О смерти звезды фильмов «Ирония судьбы, Или с легким паром» и «Служебного романа» Андрея Мягкова стало известно сегодня. Актер скончался от острой сердечной недостаточности. Прибывшие к небу на вызов медики скорой помощи помочь ему не смогли. Мягкову было 82 года.


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Фото: facebook.com/chekhovmht
ТЕГИ:Андрей Мягков
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