Прощание с Мягковым пройдет в субботу в МХТ имени Чехова
18 февраля 202114:14
Прощание с актером Андреем Мягковым состоится в МХТ имени Чехова в субботу, 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, передает РЕН ТВ.
О смерти звезды фильмов «Ирония судьбы, Или с легким паром» и «Служебного романа» Андрея Мягкова стало известно сегодня. Актер скончался от острой сердечной недостаточности. Прибывшие к небу на вызов медики скорой помощи помочь ему не смогли. Мягкову было 82 года.
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18 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru