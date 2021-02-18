Прощание с Мягковым пройдет в субботу в МХТ имени Чехова

О смерти звезды фильмов «Ирония судьбы, Или с легким паром» и «Служебного романа» Андрея Мягкова стало известно сегодня. Актер скончался от острой сердечной недостаточности. Прибывшие к небу на вызов медики скорой помощи помочь ему не смогли. Мягкову было 82 года.



