Прощание с Лановым пройдет 1 февраля в Театре Вахтангова

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдет в понедельник, 1 февраля, в Театре Вахтангова. Затем актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

Гражданская панихида пройдёт в театре с 10:00 до 12:00, передает RT.

Путин направил родственникам Ланового телеграмму с соболезнованиями

О смерти Василия Ланового стало известно накануне, ему было 87 лет. Ранее сообщалось, что актер заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:СмертьВасилий Лановой
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры