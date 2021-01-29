Прощание с Лановым пройдет 1 февраля в Театре Вахтангова
29 января 202112:56
Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдет в понедельник, 1 февраля, в Театре Вахтангова. Затем актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.
Гражданская панихида пройдёт в театре с 10:00 до 12:00, передает RT.
О смерти Василия Ланового стало известно накануне, ему было 87 лет. Ранее сообщалось, что актер заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru