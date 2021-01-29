Прощание с Лановым пройдет 1 февраля в Театре Вахтангова

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым пройдет в понедельник, 1 февраля, в Театре Вахтангова. Затем актера похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок.

Гражданская панихида пройдёт в театре с 10:00 до 12:00, передает RT.