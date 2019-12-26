Прощание с Галиной Волчек состоится 29 декабря
26 декабря 201922:54
В театре «Современник» сообщили о дате и времени похорон народной артистки СССР Галины Волчек, скончавшейся в четверг после длительной болезни.
По данным РИА Новости, прощание с Волчек состоится 29 декабря в 11.00 в театре «Современник».
Похоронена артистка будет на Новодевичьем кладбище, которое расположено в московских Хамовниках.
Ранее стало известно, что в Москве может появиться памятник Волчек, в частности, на территории у театра "Современник", в котором артистка занимала должность художественного руководителя.
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