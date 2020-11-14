Прощание с Джигарханяном состоится в открытом формате

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, умершим в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни, состоится в открытом формате. Такое разрешение при условии соблюдения необходимых мер безопасности выдали московские власти, сообщают РИА Новости со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.

Умер народный артист Армен Джигарханян

«Да, власти разрешили провести прощание в отрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним», - пояснил он.

Напомним, прощание с артистом состоится 17 ноября в Московском драматическом театре. Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Имя Армена Джигарханяна вошло в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сыгранных им ролей в кино. «Тегеран-43», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Корона Российской империи» и многие другие фильмы с его участием любимы несколькими поколениями зрителей.

С 1996 года под руководством Армена Джигарханяна был создан Московский драматический театр. В последние годы он играл Сенеку в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Театр времен Нерона и Сенеки», сообщается на сайте театра.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СмертьНародный АртистПохороныАрмен Джигарханян
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