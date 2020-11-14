Прощание с Джигарханяном состоится в открытом формате

«Да, власти разрешили провести прощание в отрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним», - пояснил он.

Напомним, прощание с артистом состоится 17 ноября в Московском драматическом театре. Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Имя Армена Джигарханяна вошло в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сыгранных им ролей в кино. «Тегеран-43», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Корона Российской империи» и многие другие фильмы с его участием любимы несколькими поколениями зрителей.

С 1996 года под руководством Армена Джигарханяна был создан Московский драматический театр. В последние годы он играл Сенеку в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Театр времен Нерона и Сенеки», сообщается на сайте театра.

