Прощание с Джигарханяном состоится в открытом формате
Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, умершим в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни, состоится в открытом формате. Такое разрешение при условии соблюдения необходимых мер безопасности выдали московские власти, сообщают РИА Новости со ссылкой на друга актера Артура Согомоняна.
«Да, власти разрешили провести прощание в отрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним», - пояснил он.
Напомним, прощание с артистом состоится 17 ноября в Московском драматическом театре. Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.
Имя Армена Джигарханяна вошло в Книгу рекордов Гиннеса по количеству сыгранных им ролей в кино. «Тегеран-43», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Корона Российской империи» и многие другие фильмы с его участием любимы несколькими поколениями зрителей.
С 1996 года под руководством Армена Джигарханяна был создан Московский драматический театр. В последние годы он играл Сенеку в спектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Театр времен Нерона и Сенеки», сообщается на сайте театра.
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