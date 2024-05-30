Прощание с Заворотнюк пройдет 1 июня в Покровском монастыре

Он также рассказал, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая после продолжительной борьбы с глиобластомой головного мозга. После известий о кончине актрисы ее дочь Анна Заворотнюк опубликовала трогательную фотографию матери в социальной сети, где тепло попрощалась с ней и написала, что навсегда запомнит ее такой «счастливой и любящей».

Ранее народный артист РФ Валерий Баринов рассказал, что в Заворотнюк влюблялись все мужчины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

