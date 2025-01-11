Прощание с актрисой Добровольской пройдет в МХТ имени Чехова

В 10:00 начнется гражданская панихида на Основной сцене МХТ имени Чехова.

Артистку похоронят на Троекуровском кладбище 14 января.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров, который был лично знаком с актрисой, заявил НСН, что новость о смерти народной артистки России Евгении Добровольской станет ударом для ее бывшего мужа Михаила Ефремова.

Накануне о смерти актрисы сообщили в Московском Художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, в котором Добровольская служила с 1991 года. Последний год артистка боролась с тяжелой болезнью, передает «Радиоточка НСН».

