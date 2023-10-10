Третьяковка впервые за 65 лет открыла выставку работ Рериха

Выставка «Николай Рерих» открылась сегодня в Новой Третьяковке впервые за 65 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на замгендира по научной работе Татьяна Карпова.

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Отмечается, что выставка приурочена к 150-летию со дня рождения знаменитого художника и археолога.

Экспозиция охватывает в основном русский период творчества Рериха, представлены около 150 произведений искусства. Выставка разделена на три части: русский период, колесо сансары и работа в театре.

Ранее стало известно, что Работы молодых художников регионов России покажут в выставочных залах Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки с 6 по 22 октября, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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