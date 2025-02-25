В Новосибирске мошенники похитили 3,5 млн рублей у сервиса такси

Двух жителей Новосибирска заподозрили в хищении 3,5 млн рублей у сервисов такси, злоумышленники взломали систему защиты агрегатора. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, в январе 2023-ноябре 2024 года фигуранты обошли систему защиты агрегатора такси с помощью специального приложения и зарегистрировали свыше 50 аккаунтов, внеся в базу купленные в мессенджере данные водительских удостоверений третьих лиц. Злоумышленники сами формировали заказы и делали отметки об их выполнении. Фигуранты подменяли GPS-координаты и получали выплаты от агрегатора. Ущерб от их деятельности превысил 3,5 млн рублей.

Злоумышленники задержаны, правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей, которые взламывали аккаунты в интернет-магазинах и похищали товары, пишет Ura.ru.

