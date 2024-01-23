Прокуратура Парижа закрыла дело против Депардье о домогательствах
Прокуратура Парижа прекратила расследование против актера Жерара Депардье о домогательствах, которое было начато после заявления актрисы Элен Даррас. Об этом сообщает Le Figaro.
По данным издания, дело закрыли из-за истечения срока давности.
Как утверждала Даррас, в 2007 году Депардье якобы приставал к ней на съемках фильма «Диско». По словам женщины, актер «провел рукой по бедрам и ягодицам» и предложил ей «пройти в его гримерку». Актриса отказала коллеге, но тот якобы продолжал ее «лапать» на съемочной площадке. Даррас обратилась с заявлением к правоохранителям в сентябре 2023 года, в декабре ее жалобу отклонили.
В апреле прошлого года 13 женщин обвинили Депардье в сексуальном насилии, позже к обвинениям присоединились еще трое. В поддержку актера выступили многие его коллеги, в том числе Пьер Ришар, Натали Бай, Бенуа Пульворд, Шарлотта Рэмплинг, а также президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает телеканал «360». На фоне обвинений министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила о возможном лишении Депардье ордена Почетного легиона, однако актер сам отказался от награды и передал ее в распоряжение главы ведомства, пишет Ura.ru.
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