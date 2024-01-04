Прокуратура отклонила жалобы детей Алена Делона на его спутницу

Поданные детьми актера Алена Делона жалобы на его спутницу Хироми Роллен остались без удовлетворения. Об этом сообщило агентство AFP.

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Прокуратура коммуны Монтаржи в центральной Франции решила, что дети актера не предоставили достаточно доказательств. Они обвиняли спутницу отца в причинении ему морального вреда и насилии над «уязвимым лицом».

Роллен подавала встречную жалобу и обвиняла детей актера в клевете. Прокуратура отклонила иск по той же причине.

Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году. Ранее 88-летний актер перенес инсульт, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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