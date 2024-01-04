Прокуратура отклонила жалобы детей Алена Делона на его спутницу
Поданные детьми актера Алена Делона жалобы на его спутницу Хироми Роллен остались без удовлетворения. Об этом сообщило агентство AFP.
Прокуратура коммуны Монтаржи в центральной Франции решила, что дети актера не предоставили достаточно доказательств. Они обвиняли спутницу отца в причинении ему морального вреда и насилии над «уязвимым лицом».
Роллен подавала встречную жалобу и обвиняла детей актера в клевете. Прокуратура отклонила иск по той же причине.
Делон объявил о завершении карьеры в 2017 году. Ранее 88-летний актер перенес инсульт, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NBC: открывший стрельбу в школе штата Айова совершил самоубийство
- В Малом театре допустили выписку Соломина из больницы после праздников
- Под Липецком обезвредили украинский беспилотник
- Актер Юрий Медведев умер в возрасте 82 лет
- Прокуратура отклонила жалобы детей Алена Делона на его спутницу
- СМИ: Стрельба произошла в школе в американском штате Айова
- В районе села Демидовка Белгородской области экскаватор наехал на мину
- Развожаев заявил о самой массированной атаке на Севастополь
- В Таиланде решили снизить налог на алкоголь для стимулирования туризма
- В Мелитополе задержали украинца, готовившего теракт против полицейского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru