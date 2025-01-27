«Проклятие и благословение»: Евгений Цыганов об успехе Юры Борисова и «Мастера»

Он предположил, что Борисов сделал что-то хорошее, назвав его «классным актером».

«Какое-то благословение у Юры Борисова есть. Может, он что-то хорошее в прошлой жизни сделал. Может, в этой. (…) Юра классный. Я смотрю фильмы, я вижу его включенность, я вижу, как ему внутренне весело (…) Веришь в то, что он солдат, таксист или харизматичный бродяга», - пояснил Цыганов

Актер также объяснил, что думает о том, что фильм «Мастер и Маргарита» не получил ни одной номинации на премию «Золотой орел».

«Если ты сделал что-то неловкое, получил за это премию, не будет тебе от этого так радостно, как если ты чувствуешь, что сделал что-то классное и — ладно, ничего не получил. Как мы знаем, на "Золотом орле" нет ни одной номинации "Мастера и Маргариты". Ну и не надо», - подчеркнул исполнитель роли Мастера.

Ранее стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» получил шесть наград премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



