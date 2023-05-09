Производство приквела «Игры престолов» приостановили из-за забастовки
Забастовка сценаристов стала причиной приостановки работы над приквелом «Игры престолов», сообщил на своем сайте писатель Джордж Р. Р. Мартин.
Автор цикла «Песнь льда и огня» назвал виновными в забастовке продюсеров, студии и стриминговые сервисы. Они не оставили сценаристам другого выбора, написал Мартин.
«Кабинет сценаристов, работающих над сериалом «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», закрыт на время проведения забастовки», - добавил писатель.
Из-за забастовки сценаристов приостановлена работа над новым сезоном американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Авторы проекта братья Мэтт и Росс Дафферы выразили надежду на достижение справедливого соглашения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru