Производство приквела «Игры престолов» приостановили из-за забастовки

Автор цикла «Песнь льда и огня» назвал виновными в забастовке продюсеров, студии и стриминговые сервисы. Они не оставили сценаристам другого выбора, написал Мартин.

«Кабинет сценаристов, работающих над сериалом «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», закрыт на время проведения забастовки», - добавил писатель.

Из-за забастовки сценаристов приостановлена работа над новым сезоном американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Авторы проекта братья Мэтт и Росс Дафферы выразили надежду на достижение справедливого соглашения, передает «Радиоточка НСН».

