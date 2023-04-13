HBO показал первый тизер сериала о Гарри Поттере. Видео
12 апреля 202323:59
Стриминговый сервис HBO Max 12 апреля представил тизер сериала о Гарри Поттере. Ролик размещен на YouTube.
Продолжительность тизера - 41 секунда. Создатели намерены сделать точную адаптацию культовых книг писательницы Джоан Роулинг.
В сериале планируется семь сезонов. Каждый из них будет основан на одной из книг.
HBO собирается выпустить приквел «Игры престолов» о завоевании вымышленного континента Вестерос королем Эйгоном I Таргариеном. Проект находится на ранней стадии разработки, сообщает «Радиоточка НСН».
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru