HBO показал первый тизер сериала о Гарри Поттере. Видео

Стриминговый сервис HBO Max 12 апреля представил тизер сериала о Гарри Поттере. Ролик размещен на YouTube.

Продолжительность тизера - 41 секунда. Создатели намерены сделать точную адаптацию культовых книг писательницы Джоан Роулинг.

В сериале планируется семь сезонов. Каждый из них будет основан на одной из книг.

HBO собирается выпустить приквел «Игры престолов» о завоевании вымышленного континента Вестерос королем Эйгоном I Таргариеном. Проект находится на ранней стадии разработки, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из соцсетей Дэниел Рэдклифф
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