Продюсируемая Киркоровым исполнительница вышла в финал «Евровидения»

Певица из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, вышла в финал конкурса «Евровидение-2021», сообщает РИА Новости.

«Шансов нет». Родион Газманов о победе Манижи на «Евровидении»

Во втором полуфинале приняли участие исполнители из 17 стран. Исландия после выявленного у одного из участников группы COVID-19 показала запись репетиции.

21.05.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Russian Woman: Шансы России на победу в Евровидении».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: euroinvision.ru
ТЕГИ:Филипп КиркоровЕвровидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры