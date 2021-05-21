Продюсируемая Киркоровым исполнительница вышла в финал «Евровидения»
Певица из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, вышла в финал конкурса «Евровидение-2021», сообщает РИА Новости.
Во втором полуфинале приняли участие исполнители из 17 стран. Исландия после выявленного у одного из участников группы COVID-19 показала запись репетиции.
21.05.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Russian Woman: Шансы России на победу в Евровидении».
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