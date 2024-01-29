«Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат в уикенд

Картина по одноименному роману Михаила Булгакова собрала в российских кинотеатрах 428 млн рублей в первый уикенд. На втором месте в списке лидеров проката оказался музыкальный фильм «Бременские музыканты» со сборами 123 млн рублей, всего картина собрала около 2,8 млрд. Третью строчку рейтинга заняла комедия «Холоп 2», которая заработала 122,5 млн рублей за уикенд (всего около 3,7 млрд).

Также в число лидеров проката вошли военная драма «Воздух» (104,2 млн рублей, всего 283 млн) и мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» (37,8 млн рублей, общие сборы свыше 1 млрд).

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел на экраны 25 января, пишет RT. Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, отмечает телеканал «360».

