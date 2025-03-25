«Не мог двух слов связать»: В Театре Вахтангова отказались сотрудничать с Ефремовым

«То, что я видел, когда он был артистом театра "Современник", выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом», — сказал он в интервью изданию «Абзац».

По словам Крока, авария, которую устроил Ефремов, стала следствием того, как опустился актер. Он также добавил, что театр имени Евгения Вахтангова не нуждается в приглашенных артистах.

Ранее суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО Ефремова. Ожидается, что актер выйдет из колонии 9 апреля.

При этом кинорежиссер Алексей Герман-младший в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что Михаил Ефремов талантливее многих актеров, среди которых мало ангелов. Он также допустил, что кино-театральное сообщество не будет закрывать двери в профессию перед Ефремовым.

