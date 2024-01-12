«Это страшно!»: Волынец шокирована новостью о показе «Слова пацана» по телевидению

В конце ноября Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала на соответствие традиционным ценностям. Омбудсмен просила запретить трансляцию проекта, а также заблокировать сайты, где его транслируют, но Роскомнадзор нарушений не выявил.

«Эта новость меня очень сильно удивила. Я вообще в шоке, потому что изначально была информация от создателей, что это исключительно для размещения на коммерческих платформах. Создатели указывали, что проект не будет показан по телевидению. Я считаю, что данный сериал вообще не должен быть показан по телевизионным каналам, у него отметка 18+. Не стоит его показывать ни в какое время! Раньше это было возможно, но сейчас меняется ситуация, страна начинает наводить порядок во всех сферах, включая информационную политику. Теперь посмотрят все, кто сериал не видел, кто-то посмотрит во второй раз, у них эта информация закрепится», - рассказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что посмотрела все серии, она по-прежнему считает, что картина популяризирует преступность среди молодежи.

«Я досмотрела сериал до конца, осталась при своем мнении относительно романтизации бандитизма. Это даже не романтизация, а популяризация преступных сообществ, преступности среди несовершеннолетних и организованной преступности. И еще это пропаганда детского суицида, как способа решения проблемы. Это страшно. Это приводит к криминализации сознания», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее сценарист популярного сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев признался «Радиоточке НСН», что создатели нашумевшей картины рассказали простую историю о том, что зло всегда возвращается злом.