«Это страшно!»: Волынец шокирована новостью о показе «Слова пацана» по телевидению
Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила НСН, что создатели обещали выпускать проект только на коммерческих платформах.
Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с НСН заявила, что сериал «Слово пацана» не должен быть показан по телевидению. По ее словам, создатели картины обещали выпускать проект только на коммерческих платформах.
Телеканал НТВ до этого сообщил, что покажет нашумевший сериал уже во второй половине телевизионного сезона 2023–2024.
В конце ноября Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала на соответствие традиционным ценностям. Омбудсмен просила запретить трансляцию проекта, а также заблокировать сайты, где его транслируют, но Роскомнадзор нарушений не выявил.
«Эта новость меня очень сильно удивила. Я вообще в шоке, потому что изначально была информация от создателей, что это исключительно для размещения на коммерческих платформах. Создатели указывали, что проект не будет показан по телевидению. Я считаю, что данный сериал вообще не должен быть показан по телевизионным каналам, у него отметка 18+. Не стоит его показывать ни в какое время! Раньше это было возможно, но сейчас меняется ситуация, страна начинает наводить порядок во всех сферах, включая информационную политику. Теперь посмотрят все, кто сериал не видел, кто-то посмотрит во второй раз, у них эта информация закрепится», - рассказала она.
Омбудсмен подчеркнула, что посмотрела все серии, она по-прежнему считает, что картина популяризирует преступность среди молодежи.
«Я досмотрела сериал до конца, осталась при своем мнении относительно романтизации бандитизма. Это даже не романтизация, а популяризация преступных сообществ, преступности среди несовершеннолетних и организованной преступности. И еще это пропаганда детского суицида, как способа решения проблемы. Это страшно. Это приводит к криминализации сознания», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее сценарист популярного сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев признался «Радиоточке НСН», что создатели нашумевшей картины рассказали простую историю о том, что зло всегда возвращается злом.
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