Продюсер Стюарт: фильм Серебренникова о Лимонове выйдет в 2024 году

Продюсер Илья Стюарт сообщил о завершении работы над фильмом «Лимонов, баллада об Эдичке». Об этом пишет издание «Холод» (признано СМИ-иноагентом в России).

В России снимут фильм о писателе Эдуарде Лимонове

Премьера биографической картины запланирована на 2024 год. Вероятно, фильм Кирилла Серебренникова покажут на Каннском кинофестивале.

Сюжет ленты основан на одноименной книге писателя Эммануэля Каррера. Роль Эдуарда Лимонова исполнил Бен Уишоу.

Съемки прошли в России и Европе. Работу над картиной завершали в Риге.

Лимонов был одним из основателей запрещенной в России Национал-большевистской партии. Писатель и политик ушел из жизни 17 марта 2020 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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