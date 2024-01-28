Продюсер Стюарт: фильм Серебренникова о Лимонове выйдет в 2024 году

Премьера биографической картины запланирована на 2024 год. Вероятно, фильм Кирилла Серебренникова покажут на Каннском кинофестивале.

Сюжет ленты основан на одноименной книге писателя Эммануэля Каррера. Роль Эдуарда Лимонова исполнил Бен Уишоу.

Съемки прошли в России и Европе. Работу над картиной завершали в Риге.

Лимонов был одним из основателей запрещенной в России Национал-большевистской партии. Писатель и политик ушел из жизни 17 марта 2020 года, напоминает «Радиоточка НСН».

