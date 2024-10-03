Продюсер «Шерлока» допустила возвращение сериала

Культовый британский сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом может вернуться на телеэкраны. Об этом в беседе с Deadline заявила продюсер проекта Сью Верчью.

Больше всего россиян хотели бы узнать предысторию «Приключений Шерлока Холмса»

По её словам, работавшая над сериалом команда любит его, и поэтому у проекта есть будущее.

«Когда-нибудь. Может быть. Если все захотят это сделать», — подчеркнула Верчью.

Ранее американский кинорежиссер Гай Ричи приступил работе над новым сериалом о Шерлоке Хомсе. Проект основан на книгах британского писателя Энди Лэйна, посвященных юности сыщика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Instagram/englisherlock
ТЕГИ:КультураТелевидениеСериал

Горячие новости

Все новости

партнеры