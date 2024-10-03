Продюсер «Шерлока» допустила возвращение сериала
Культовый британский сериал «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом может вернуться на телеэкраны. Об этом в беседе с Deadline заявила продюсер проекта Сью Верчью.
По её словам, работавшая над сериалом команда любит его, и поэтому у проекта есть будущее.
«Когда-нибудь. Может быть. Если все захотят это сделать», — подчеркнула Верчью.
Ранее американский кинорежиссер Гай Ричи приступил работе над новым сериалом о Шерлоке Хомсе. Проект основан на книгах британского писателя Энди Лэйна, посвященных юности сыщика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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