Продюсер «Шерлока» допустила возвращение сериала

По её словам, работавшая над сериалом команда любит его, и поэтому у проекта есть будущее.

«Когда-нибудь. Может быть. Если все захотят это сделать», — подчеркнула Верчью.

Ранее американский кинорежиссер Гай Ричи приступил работе над новым сериалом о Шерлоке Хомсе. Проект основан на книгах британского писателя Энди Лэйна, посвященных юности сыщика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».