Продюсер Сельянов: Спецвыпуск «Три Богатыря: Ни дня без подвига» покажут в кино
Мультсериал «Три Богатыря: Ни дня без подвига» порадует зрителей в честь 20-летия франшизы "Три Богатыря", заявил в эфире НСН Сергей Сельянов.
Продюсер, соучредитель анимационной студии "Мельница" Сергей Сельянов заявил НСН, что в честь 25-летия франшизы "Три Богатыря" его авторы создали мультсериал "Три Богатыря: Ни дня без подвига", три серии которого выйдут в кино 20 июня.
«Спецвыпуск о приключениях богатырей выйдет летом в кинопрокат, также к юбилею франшизы запланирован оригинальный сериал «Три богатыря», премьера которого состоится позднее на Кинопоиске. В каждой серии Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец и Конь Юлий попадают в невероятные истории, совершают подвиги, традиционно учатся чему-то новому и с честью выходят из любой непредсказуемой ситуации. Три новых эпизода из будущего сериала войдут в специальный летний выпуск «Три богатыря. Ни дня без подвига», который можно увидеть в кино с 20 июня», - сказал он.
«Три Богатыря и Пуп земли», последний фильм богатырской франшизы, заработал в прокате более одного миллиарда рублей, что является рекордом в российской анимации за всю ее историю. Предыдущий рекорд также принадлежит франшизе – фильм «Три Богатыря. Ход конем» (2015), кассовые сборы которого составили 963 миллиона рублей, напоминает телеграм-канал "Радиоточка НСН".
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