Продюсер SBS объяснил популярность южнокорейского контента в России

Народы России и Южной Кореи «достаточно похожи» на эмоциональном и культурном уровне, этим объясняется интерес к корейскому контенту в РФ. Об этом заявил исполнительный продюсер южнокорейской телевещательной компании Seoul Broadcasting System (SBS) Пак Сонхун в интервью «Коммерсанту».

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«Важность семьи и привязанность к делу — это общая черта как для Кореи, так и для России», — указал собеседник издания.

По словам Пак Сонхуна, корейские шоу, как и музыка, продолжают набирать популярность в российском OTT-формате (метод доставки контента через интернет-соединение.— НСН). Исполнительный продюсер SBS подчеркнул, что у вещателя запланировано большое количество встреч с партнерами из РФ. Планируется, что корейские программы будут локализованы на российском рынке.

«Если все пойдет хорошо, то в скором времени зритель увидит на отечественных экранах корейский контент», — подчеркнул Пак Сонхун.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТелевидениеРоссияЮжная Корея

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