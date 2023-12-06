Продюсер SBS объяснил популярность южнокорейского контента в России

«Важность семьи и привязанность к делу — это общая черта как для Кореи, так и для России», — указал собеседник издания.

По словам Пак Сонхуна, корейские шоу, как и музыка, продолжают набирать популярность в российском OTT-формате (метод доставки контента через интернет-соединение.— НСН). Исполнительный продюсер SBS подчеркнул, что у вещателя запланировано большое количество встреч с партнерами из РФ. Планируется, что корейские программы будут локализованы на российском рынке.

«Если все пойдет хорошо, то в скором времени зритель увидит на отечественных экранах корейский контент», — подчеркнул Пак Сонхун.

