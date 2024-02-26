Продюсер Рудченко заявил, что «Наша Russia» не потеряла актуальность

Юмористический проект «Наша Russia» после перезапуска будет пользоваться определённой популярностью. Как сообщает NEWS.ru, об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

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По его словам, то, что высмеивалось скетчах проекта, ранее высмеивалось в журнале «Крокодил». Он указал, что подобные юмористические истории «показывают многообразие нашего народа».

«Юмор всегда высмеивает что-то выбивающееся из нормального восприятия. Интересными были образы бомжей на Рублёвке, мужика из Таганрога, разговаривавшего с телевизором. В принципе, я за перезапуск этой программы», - отметил Рудченко.

Он также добавил, что благодаря возвращению на экраны шоу «Наша Russia» у канала ТНТ вырастут рейтинги.

Ранее генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов заявил, что планируется возвращение сатирико-юмористического шоу «Наша Russia», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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