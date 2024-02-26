Продюсер Рудченко заявил, что «Наша Russia» не потеряла актуальность
Юмористический проект «Наша Russia» после перезапуска будет пользоваться определённой популярностью. Как сообщает NEWS.ru, об этом заявил продюсер Павел Рудченко.
По его словам, то, что высмеивалось скетчах проекта, ранее высмеивалось в журнале «Крокодил». Он указал, что подобные юмористические истории «показывают многообразие нашего народа».
«Юмор всегда высмеивает что-то выбивающееся из нормального восприятия. Интересными были образы бомжей на Рублёвке, мужика из Таганрога, разговаривавшего с телевизором. В принципе, я за перезапуск этой программы», - отметил Рудченко.
Он также добавил, что благодаря возвращению на экраны шоу «Наша Russia» у канала ТНТ вырастут рейтинги.
Ранее генеральный продюсер телеканала ТНТ Аркадий Водахов заявил, что планируется возвращение сатирико-юмористического шоу «Наша Russia», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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