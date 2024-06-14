Продюсер Рудченко предложил снять сериал о группе «Стрелки»

«Например, группа «Стрелки». У большинства зрителей нашей страны создался стереотип, что группа «Стрелки» — поющие трусы. На самом деле в коллективе талантливые девушки. Эти песни привели их к популярности. Отдельно я бы выделил Еву Польну и «Гостей из будущего». Возможно, тоже может получиться интересная история», — сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Продюсер выразил мнение, что россияне также охотно приняли бы сериал про группу «Руки Вверх!». По его словам, кинолента могла бы рассказать не только о солисте Сергее Жукове, но и обо всех участниках группы.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов анонсировал сериал об «Иванушках International», отмечает RT.

