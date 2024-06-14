Продюсер Рудченко предложил снять сериал о группе «Стрелки»
14 июня 202413:58
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что российским зрителям будут интересны сериалы о группах «Стрелки» и «Гости из будущего».
«Например, группа «Стрелки». У большинства зрителей нашей страны создался стереотип, что группа «Стрелки» — поющие трусы. На самом деле в коллективе талантливые девушки. Эти песни привели их к популярности. Отдельно я бы выделил Еву Польну и «Гостей из будущего». Возможно, тоже может получиться интересная история», — сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.
Продюсер выразил мнение, что россияне также охотно приняли бы сериал про группу «Руки Вверх!». По его словам, кинолента могла бы рассказать не только о солисте Сергее Жукове, но и обо всех участниках группы.
Ранее Андрей Григорьев-Апполонов анонсировал сериал об «Иванушках International», отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru