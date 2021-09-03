Продюсер рассказал о главном секрете песни «Третье сентября»
Текст песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» был изменен ее продюсером Евгением Кобылянским, и после правок композиция стала хитом. Об этом рассказал сам продюсер в беседе с Ura.ru.
По словам Кобылянского, песня понравилась ему у автора текста Игоря Николаева, однако не понравилась у композитора Игоря Крутого.
«Поскольку я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то поправил все, что посчитал нужным, и в мелодии, и в гармонии, поэтому, говорят, у композитора была ко мне небольшая обида. У поэта ко мне никаких обид не было, потому что я заменил одно единственное слово — "перелистну" на "переверну", потому что "перелистну" — это жаргонное идиоматическое выражение», — рассказал продюсер.
Как отметил Кобылянский, он был уверен в успехе песни, несмотря на то, что композиция не соответствовала формату радиостанций. Продюсер вспомнил, что во время выпуска альбома предрек успех «Третьего сентября». Кобылянский подчеркнул, что «такие классные баллады, в которых русский человек чувствует смысл, переживут все».
Кроме того, продюсер отметил, что с приходом эры караоке песня обрела вторую жизнь, а благодаря интернету композиция стала мемом и широко распространилась среди российских пользователей.
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