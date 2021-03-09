Продюсер Пригожин прокомментировал предстоящее участие Manizha в «Евровидении-2021»
Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал выбор российской певицы Manizha для участия в международном конкурсе исполнителей «Евровидение-2021» от РФ, сообщает «РЕН ТВ».
«Я нигде не слышал ее в хит-парадах, но я видел ее выступление, она очень достойная была. Я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Время покажет», - сказал продюсер. При этом Пригожин отказался оценивать шансы исполнительницы на конкурсе.
Напомним, по результатам зрительского голосования в эфире «Первого канала» Manizha набрала 39,7%, оставив позади группу Therr Maitz и дуэт #2Маши.
Manizha исполнит на «Евровидении» композиции Russian woman.
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