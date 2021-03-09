Певица Manizha поедет от России на «Евровидение-2021»

Как сообщила Manizha, она не оплошает и сделает все «как надо, честно».

Ранее сообщалось, что в этом году Киркоров поедет на «Евровидение» в составе команды от Молдавии. Артист продюсировал композицию, которую споет Натальей Гордиенко – представительница страны.

