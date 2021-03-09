Певица Manizha поедет от России на «Евровидение-2021»

Исполнительница Manizha представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», сообщает РИА Новости.

Она исполнит композиции Russian woman. По результатам зрительского голосования в эфире «Первого канала» Manizha набрала 39,7%, оставив позади группу Therr Maitz и дуэт #2Маши.

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Как сообщила Manizha, она не оплошает и сделает все «как надо, честно».

Ранее сообщалось, что в этом году Киркоров поедет на «Евровидение» в составе команды от Молдавии. Артист продюсировал композицию, которую споет Натальей Гордиенко – представительница страны.

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Фото: euroinvision.ru
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