Певица Manizha поедет от России на «Евровидение-2021»
Исполнительница Manizha представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», сообщает РИА Новости.
Она исполнит композиции Russian woman. По результатам зрительского голосования в эфире «Первого канала» Manizha набрала 39,7%, оставив позади группу Therr Maitz и дуэт #2Маши.
Как сообщила Manizha, она не оплошает и сделает все «как надо, честно».
Ранее сообщалось, что в этом году Киркоров поедет на «Евровидение» в составе команды от Молдавии. Артист продюсировал композицию, которую споет Натальей Гордиенко – представительница страны.
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