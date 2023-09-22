Продюсер Попов: Российский оскаровский комитет приостановил работу

Собеседник агентства входил в состав комиссии, ежегодно выдвигавшей картины на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», пишет RT.

«Сейчас ее [комиссии] ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», — рассказал Попов.

Продюсер добавил, что выдвижение на «Оскар» в текущих обстоятельствах — при антироссийских санкциях и гонениях на российскую культуру — было бы «предельно неуместным».

Кроме того, два собеседника ТАСС, входившие в комитет, подтвердили, что в текущем году Россия не будет выдвигать картину на «Оскар».

