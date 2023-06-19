Режиссер Учитель призвал выдвинуть российский фильм на «Оскар» в 2023 году

Россия должна выдвинуть свой фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в 2023 году, считает режиссер и сценарист, экс-член Российского оскаровского комитета Алексей Учитель. Об этом он заявил в беседе с ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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В 2022 году Россия отказалась выдвигать картину, которая могла бы претендовать на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, напоминает Газета.ру.

По мнению Учителя, Российскому оскаровскому комитету необходимо выдвигать фильм на кинопремию.

«Потому что это не только политика, это искусство. Те люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого. Наоборот, это помогает понимать друг друга и налаживать отношения», — считает режиссер.

Учитель указал, что в прошлом году президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигаться на «Оскар» без участия членов оскаровского комитета. Однако в текущем году есть фильмы, которые нужно пытаться выдвинуть на кинопремию.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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