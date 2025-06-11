Продюсер обвинил организаторов в срыве выступления Пугачевой

Продюсер и директор концертного агентства «Кремль концерт» Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru сообщил, что столкнулся с отказом Аллы Пугачевой от участия в запланированном концерте, несмотря на то, что гонорар за ее выступление был выплачен заранее.

По словам Лаврова, ситуация произошла в начале его карьеры. После оплаты организаторы сообщили, что Пугачева выступать не будет, и предложили заменить ее Филиппом Киркоровым. Однако в тот период артист, по утверждению Лаврова, не пользовался высокой популярностью у публики. Он назвал произошедшее своим первым серьезным профессиональным «кидком».

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Тем не менее, продюсер отметил, что ему удалось провести несколько концертов с участием Пугачевой, и каждый раз на ее выступлениях залы были полными. Он подчеркнул, что артистка с первых минут завоевывала внимание публики.

Лавров также сравнил Аллу Пугачеву с Софией Ротару. По его словам, Ротару имела более массовую аудиторию и собирала стадионы, тогда как Пугачеву считали артисткой «элитного» уровня — она выступала в камерных залах с более дорогими билетами. Несмотря на сценический образ, в личном общении Примадонна, по словам продюсера, была «хлебосольной и доброй», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КонцертАлла Пугачева

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