Продюсер обвинил организаторов в срыве выступления Пугачевой
Продюсер и директор концертного агентства «Кремль концерт» Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru сообщил, что столкнулся с отказом Аллы Пугачевой от участия в запланированном концерте, несмотря на то, что гонорар за ее выступление был выплачен заранее.
По словам Лаврова, ситуация произошла в начале его карьеры. После оплаты организаторы сообщили, что Пугачева выступать не будет, и предложили заменить ее Филиппом Киркоровым. Однако в тот период артист, по утверждению Лаврова, не пользовался высокой популярностью у публики. Он назвал произошедшее своим первым серьезным профессиональным «кидком».
Тем не менее, продюсер отметил, что ему удалось провести несколько концертов с участием Пугачевой, и каждый раз на ее выступлениях залы были полными. Он подчеркнул, что артистка с первых минут завоевывала внимание публики.
Лавров также сравнил Аллу Пугачеву с Софией Ротару. По его словам, Ротару имела более массовую аудиторию и собирала стадионы, тогда как Пугачеву считали артисткой «элитного» уровня — она выступала в камерных залах с более дорогими билетами. Несмотря на сценический образ, в личном общении Примадонна, по словам продюсера, была «хлебосольной и доброй», передает «Радиоточка НСН».
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