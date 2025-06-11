Продюсер обвинил организаторов в срыве выступления Пугачевой

Продюсер и директор концертного агентства «Кремль концерт» Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru сообщил, что столкнулся с отказом Аллы Пугачевой от участия в запланированном концерте, несмотря на то, что гонорар за ее выступление был выплачен заранее.

По словам Лаврова, ситуация произошла в начале его карьеры. После оплаты организаторы сообщили, что Пугачева выступать не будет, и предложили заменить ее Филиппом Киркоровым. Однако в тот период артист, по утверждению Лаврова, не пользовался высокой популярностью у публики. Он назвал произошедшее своим первым серьезным профессиональным «кидком».