Продюсер Матвиенко заявил, что россияне простят уехавших из России артистов

По его словам, те из них, кто поменяет свою позицию, смогут вернуться, и зрители простят их потому, что у российского народа доброе сердце.

Он также добавил, что россияне не только простят, но и будут ходить на концерты этих вернувшихся артистов.

«Потому, что прошлых заслуг этих людей не отменишь. Большие песни, большие артисты. Но вот так сложилось... выбрали не совсем правильный путь», - заключил Матвиенко.

Ранее актёр Иван Охлобыстин заявил, что россияне в итоге простят участников «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, так как в России живёт «очень добрый и прощающий народ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

