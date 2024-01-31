Продюсер Матвиенко заявил, что россияне простят уехавших из России артистов
Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко заявил, что уехавшие из России артисты выбрали не совсем правильный путь, сообщает Telegram-канал Shot,
По его словам, те из них, кто поменяет свою позицию, смогут вернуться, и зрители простят их потому, что у российского народа доброе сердце.
Он также добавил, что россияне не только простят, но и будут ходить на концерты этих вернувшихся артистов.
«Потому, что прошлых заслуг этих людей не отменишь. Большие песни, большие артисты. Но вот так сложилось... выбрали не совсем правильный путь», - заключил Матвиенко.
Ранее актёр Иван Охлобыстин заявил, что россияне в итоге простят участников «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, так как в России живёт «очень добрый и прощающий народ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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