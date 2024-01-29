«Поможем заблудшим овцам»: Милонов назвал механизм прощения «отмененных» звезд
Создание этического совета при Минкульте поможет участникам «голой» вечеринки и другим оступившимся артистам встать на путь исправления, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его мнению, орган мог бы давать артистам, которые столкнулись с осуждением общества, рекомендации об искуплении вины. Его слова приводит NEWS.ru.
«Нужен некий профсоюз, некое сообщество, саморегулирующая организация, которая действительно помогает заблудшим овцам вернуться на зеленый лужок российской государства», — добавил он.
Депутат предположил, что артистов можно разделить на две категории. Одни, подобно Максиму Галкину(внесен Минюстом РФ в список иноагентов), нарушают российское законодательство. Другие «вляпались по глупости», и таким деятелям культуры важно помогать.
Ранее ряд исполнителей оказались в центре скандала после вечеринки в клубе «Мутабор». С отменой концертов столкнулись Лолита и Анна Asti. Филиппа Киркорова, который также присутствовал на «голой» вечеринке, вырезали из новогодних телеэфиров, напоминает «Радиоточка НСН».
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