«Поможем заблудшим овцам»: Милонов назвал механизм прощения «отмененных» звезд

По его мнению, орган мог бы давать артистам, которые столкнулись с осуждением общества, рекомендации об искуплении вины. Его слова приводит NEWS.ru.

«Нужен некий профсоюз, некое сообщество, саморегулирующая организация, которая действительно помогает заблудшим овцам вернуться на зеленый лужок российской государства», — добавил он.

Депутат предположил, что артистов можно разделить на две категории. Одни, подобно Максиму Галкину(внесен Минюстом РФ в список иноагентов), нарушают российское законодательство. Другие «вляпались по глупости», и таким деятелям культуры важно помогать.

Ранее ряд исполнителей оказались в центре скандала после вечеринки в клубе «Мутабор». С отменой концертов столкнулись Лолита и Анна Asti. Филиппа Киркорова, который также присутствовал на «голой» вечеринке, вырезали из новогодних телеэфиров, напоминает «Радиоточка НСН».

