Продюсер Максим Фадеев выпустит первую песню своей мамы
Мама продюсера Максима Фадеева Светлана выпустит свою первую песню, трек выйдет в Международный женский день. Об этом музыкант сообщил в соцсети «ВКонтакте».
«Светлана Фадеева. "Солнышко"... Это будет первая записанная и выпущенная песня моей мамы», — написал продюсер в официальном сообществе.
Фадеев отметил, что всю жизнь у него «было время на всех, но не на нее», пишет Ura.ru.
По данным из открытых источников, Светлана Фадеева в прошлом работала музыкальным руководителем во Дворце культуры строителей в Кургане и вела хор.
Ранее Максим Фадеев анонсировал возрождение группы Serebro, по словам продюсера, для нового состава уже подобрали двух участниц, напоминает телеканал «360».
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