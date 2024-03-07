Продюсер Максим Фадеев выпустит первую песню своей мамы

«Светлана Фадеева. "Солнышко"... Это будет первая записанная и выпущенная песня моей мамы», — написал продюсер в официальном сообществе.

Фадеев отметил, что всю жизнь у него «было время на всех, но не на нее», пишет Ura.ru.

По данным из открытых источников, Светлана Фадеева в прошлом работала музыкальным руководителем во Дворце культуры строителей в Кургане и вела хор.

Ранее Максим Фадеев анонсировал возрождение группы Serebro, по словам продюсера, для нового состава уже подобрали двух участниц, напоминает телеканал «360».

