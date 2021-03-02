Продюсер Максим Фадеев пообещал «расстроить врагов» фильмом о себе
2 марта 202115:44
Музыкальный продюсер Максим Фадеев готовит к выходу документальный фильм о своем продюсерском центре Malfa. В нем будет рассказано о деятельности лейбла с его основания и до наших дней, поведал продюсер в своем Instagram.
«Как я и говорил это будет нечто, что многих приятно удивит, а врагов расстроит... Сразу скажу, это не связано с артистами! Хотя меня очень просят вернуть один из старых проектов», - написал он.
Дату выхода фильма Максим Фадеев не сообщил.
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2 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru