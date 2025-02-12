Продюсер Максим Фадеев назвал новый состав SEREBRO золотым
Продюсер Максим Фадеев в своих социальных сетях назвал новый состав группы SEREBRO золотым и отметил, что говорит искренне.
«Я очень любил все составы, кроме того, на котором все закончилось», - заявил продюсер.
В последнем составе группы до перезапуска участвовали Марианна Кочурова, Ирина Титова и Елизавета Корнилова. В нынешнем трио выступают Keiko, Айя и Ди.
Женская поп-группа SEREBRO существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Ольги Серябкиной, Елены Темниковой и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru