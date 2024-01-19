Продюсер Максим Фадеев назвал Андрея Макаревича клоуном и главным плагиатором

По его словам, незавидна учесть подобных артистов, покинувших Родину и критикующих её из-за границы.

Фадеев подчеркнул, что презирает Макаревича за его высказывания.

«Если ты уехал, и тебе все не нравилось в нашей стране, зачем ты оттуда, уехав, продолжаешь оскорблять людей, страну, доказывать, что ты ее кормил, поил и так далее», — добавил продюсер.

Ранее Макаревич запретил поддерживающим СВО россиянам скачивать свой новый альбом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

