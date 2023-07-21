Глава профсоюза актеров: России не грозит кинозабастовка, как в Голливуде
Глава независимого профсоюза актёров театра и кино Денис Кирис в пресс-центре НСН заявил, что в России невозможна такая забастовка актеров, как сейчас происходит в Голливуде.
«Россия и Голливуд - абсолютно разные планеты. Они никогда не будут в одной плоскости находиться. Это связано еще с правом - у них англосаксонское право, у нас - ближе к романо-германскому. Хочу еще напомнить, что актеры в Голливуде на протяжении долгого периода времени, до 50-х годов примерно, были в абсолютно рабском положении. При подписании контракта с киностудией артист фактически становился рабом. Он обязан был везде сниматься, все делать, что ему говорила кинокомпания. Он не имел никаких прав», - сказал собеседник НСН.
Ранее стало известно, что американская Гильдия киноактеров начала забастовку. Актеры требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов. Также гильдия выступает за введение запрета на использование технологий искусственного интеллекта в кино, передает «Радиоточка НСН».
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