Глава профсоюза актеров: России не грозит кинозабастовка, как в Голливуде

«Россия и Голливуд - абсолютно разные планеты. Они никогда не будут в одной плоскости находиться. Это связано еще с правом - у них англосаксонское право, у нас - ближе к романо-германскому. Хочу еще напомнить, что актеры в Голливуде на протяжении долгого периода времени, до 50-х годов примерно, были в абсолютно рабском положении. При подписании контракта с киностудией артист фактически становился рабом. Он обязан был везде сниматься, все делать, что ему говорила кинокомпания. Он не имел никаких прав», - сказал собеседник НСН.

Ранее стало известно, что американская Гильдия киноактеров начала забастовку. Актеры требуют повысить зарплату и размер отчислений от просмотров зрителей стриминговых сервисов. Также гильдия выступает за введение запрета на использование технологий искусственного интеллекта в кино, передает «Радиоточка НСН».

